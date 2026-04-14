POS IN PARROCCHIA PER LE DONAZIONI: ANCHE A TERAMO ARRIVA IL TOTEM DIGITALE

La parrocchia del Cuore Immacolato di Maria di Teramo si attrezza con un POS per la raccolta delle donazioni, entrando tra le prime trenta realtà del Centro-Sud Italia coinvolte in un nuovo progetto promosso dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e dal Servizio Promozione della Conferenza episcopale italiana, con il supporto di BdM Banca e Nexi.A partire da domani, i fedeli potranno effettuare offerte in modo elettronico utilizzando carte di debito, carte di credito e wallet digitali su smartphone o smartwatch. Il sistema è stato pensato per rendere più semplice, sicura e trasparente la gestione delle donazioni, venendo incontro anche alle nuove abitudini di pagamento. Il dispositivo sarà collocato all’interno di un apposito totem, facilmente riconoscibile e di semplice utilizzo. Attraverso il terminale sarà possibile scegliere a quale finalità destinare l’offerta: alla parrocchia oppure al sostentamento del clero. L’iniziativa punta a mettere l’innovazione tecnologica al servizio della vita ecclesiale, offrendo alle comunità parrocchiali uno strumento pratico e funzionale. Il progetto, infatti, intende favorire una partecipazione più immediata dei fedeli e allo stesso tempo rafforzare i principi di corresponsabilità, solidarietà e comunione tra comunità e istituzioni ecclesiali. Si tratta di una scelta che conferma la volontà della Chiesa di confrontarsi con i cambiamenti sociali e con le trasformazioni delle modalità di pagamento, adottando soluzioni capaci di coniugare modernità, attenzione al bene comune e sostegno concreto alle attività pastorali. Nei prossimi giorni anche altre due parrocchie della diocesi di Teramo-Atri saranno individuate per dotarsi dello stesso servizio.