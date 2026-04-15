PSYCOSÌ / TI AMO TANTO DA (FARTI) MORIRE

La gelosia è un sentimento che tutti pensiamo di conoscere, ma quando smette di essere "pepe" nella relazione e diventa un soffocante delirio di controllo?

Nella prima delle due interviste di Psycosí al doc Domenico de Berardis Bianca Sortino ha esplorato i labirinti della mente gelosa: gelosia "normale" o ossessiva, quel confine sottile tra protezione e possesso.

Perché il controllo è l'illusione che distrugge ciò che vorrebbe salvare? Esiste una biochimica della gelosia? E quali sono i segnali d'allarme che indicano lo scivolamento verso una dimensione psicotica o ossessiva?

Quali sono le radici profonde dell'insicurezza e come la psichiatria moderna inquadra i disturbi della sfera affettiva? La gelosia può diventare una trappola quando il sospetto diventa un'ossessione che logora chi la prova e chi la subisce. La gelosia non è una prova d'amore, ma una sfida contro un fantasma...

"Se mi ami, perché mi controlli?"