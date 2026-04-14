TERAMO, TRAFFICO IN TILT: ALTRA GIORNATA NERA PER I LAVORI SULLA SUPERSTRADA

Un’altra giornata difficile per la viabilità cittadina, con Teramo paralizzata nel pomeriggio a causa dei lavori sulla superstrada. Intorno alle 17.30, la situazione è precipitata in quasi tutte le principali arterie, trasformando gli spostamenti in un vero e proprio calvario per automobilisti e pendolari. Code lunghe e traffico a rilento hanno interessato diversi punti nevralgici della città, con rallentamenti diffusi e disagi generalizzati. In più zone si sono registrate vere e proprie criticità, con veicoli incolonnati e tempi di percorrenza notevolmente aumentati. A pesare sono soprattutto gli interventi in corso sulla superstrada, che continuano a incidere pesantemente sulla circolazione urbana, riversando il traffico su strade alternative già congestionate. Cresce intanto il malcontento tra cittadini e automobilisti, sempre più esasperati da una situazione che si ripete con frequenza. Tra clacson, nervosismo e disagi quotidiani, in molti chiedono soluzioni rapide e una migliore gestione dei lavori per evitare il ripetersi di giornate come quella odierna.