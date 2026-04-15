SALVA LA PROF CHE RISCHIA DI SOFFOCARE PER UN BOCCONE DI TRAVERSO



Salva la professoressa che rischia di soffocare. Un intervento tempestivo durante l’intervallo scolastico ha evitato conseguenze gravi a una docente di un liceo linguistico di Città Sant’Angelo. Protagonista una studentessa dell’ultimo anno che, accortasi della difficoltà dell’insegnante a respirare, è riuscita a soccorrerla praticando una manovra salvavita. L’episodio si è verificato durante la ricreazione, la docente stava consumando uno spuntino quando un boccone le è rimasto bloccato, impedendole di respirare correttamente. In aula erano rimaste poche alunne, che inizialmente non hanno compreso la gravità della situazione. In difficoltà e impossibilitata a parlare, l’insegnante ha cercato di attirare l’attenzione con gesti, segnalando il bisogno di aiuto. Dopo un momento di esitazione, una delle studentesse ha deciso di intervenire, applicando la manovra di Heimlich. L’azione è stata rapida ed efficace, permettendo di liberare le vie respiratorie in pochi istanti.

Foto: elaborazione AI - certastampa digital