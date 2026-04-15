VIDEO / ACQUAZZONE VIOLENTO, STRADE COME FIUMI, TOMBINI CHIUSI

Un violento acquazzone si è abbattuto su Teramo, trasformando rapidamente le strade cittadine in veri e propri fiumi d’acqua. La pioggia, intensa e improvvisa, ha creato disagi diffusi in diversi quartieri. In pochi minuti, l’asfalto è stato sommerso: l’acqua ha iniziato a scorrere copiosa lungo le carreggiate, rendendo difficile la circolazione e creando situazioni di pericolo. A peggiorare la situazione, ancora una volta, i tombini ostruiti. In diverse zone, infatti, i sistemi di scolo non hanno retto alla quantità d’acqua caduta, facendo saltare i chiusini e provocando veri e propri rigurgiti. L’acqua, non trovando sfogo, si è riversata in strada, amplificando i disagi. Scene ormai note ai cittadini teramani: episodi del genere si ripetono puntualmente a ogni pioggia intensa.

nel video - via Don Minzoni... col fiume

