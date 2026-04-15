VIDEO-FOTO/ ALLAGAMENTI OVUNQUE, TERAMO IN DIFFICOLTA', CHIUSO CARAPOLLO, GARAGE ALLAGATI A SCAPRIANO

Pioggia intensa e disagi in diverse aree della città, dove nelle ultime ore si stanno registrando numerosi allagamenti. La situazione più critica si segnala nella zona di Carapollo, dove le autorità hanno disposto la chiusura al traffico a causa dell’acqua accumulata sulla carreggiata. Problemi anche a Scapriano, dove diversi garage sono stati invasi dall’acqua, causando danni e disagi ai residenti. In alcuni casi si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare i locali e mettere in sicurezza le abitazioni. Sul posto l'assessore Mimmo Sbraccia con il vigile ecologico Vincenzo Calvarese. Le precipitazioni, particolarmente intense e concentrate in un breve arco di tempo, hanno messo in difficoltà il sistema di smaltimento delle acque, provocando allagamenti diffusi anche in altre zone della città. Tombini saltati e strade trasformate in veri e propri torrenti hanno rallentato la circolazione e creato ulteriori criticità. Al momento si monitora l’evolversi della situazione, con le squadre di emergenza impegnate sul territorio per fronteggiare le segnalazioni e limitare i danni. Non si segnalano, al momento, feriti, ma resta alta l’attenzione in vista delle prossime ore, in cui sono attese ulteriori precipitazioni. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e segnalando eventuali situazioni di pericolo.