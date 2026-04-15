FOTO/ ALLAGAMENTI A TERAMO, CRITICITÀ ANCHE A FONTE BAIANO: PICCOLI SMOTTAMENTI NELLA ZONA

Continua l’ondata di maltempo che sta colpendo il territorio comunale di Teramo, con allagamenti diffusi e disagi in più quartieri. Dopo le criticità segnalate a Carapollo, dove è stata disposta la chiusura dell’area, e a Scapriano, con diversi garage invasi dall’acqua, emergono ora problemi anche nella zona di Fonte Baiano. Qui, oltre agli allagamenti, si registrano anche piccoli smottamenti, causati dal terreno reso instabile dalle piogge insistenti. La situazione è monitorata con attenzione, soprattutto nelle aree più esposte, dove si teme un peggioramento in caso di ulteriori precipitazioni. Le intense piogge delle ultime ore hanno messo sotto pressione il sistema di drenaggio urbano, provocando fuoriuscite d’acqua e rallentamenti alla viabilità. Le squadre di emergenza sono al lavoro per gestire le segnalazioni e intervenire nei punti più critici. Resta alta l’allerta su tutto il territorio, con l’invito alla prudenza rivolto ai cittadini, in particolare nelle zone interessate da allagamenti e movimenti del terreno.