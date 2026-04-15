SP 27 SCERNE–FONTANELLE DI ATRI INTERROTTA PER MALTEMPO: FRANA SULLA STRADA, CAMION BLOCCATO

Disagi alla viabilità lungo la strada provinciale 27 Scerne–Fontanelle di Atri, interrotta in località Fontanelle a causa del maltempo. Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato uno smottamento, con terra e detriti finiti sulla carreggiata. La frana ha reso impossibile il transito dei veicoli, causando il blocco della circolazione. Sul posto è rimasto coinvolto anche un camion, rimasto fermo lungo il tratto interessato insieme ad altri mezzi. La situazione è in fase di gestione, con l’area interessata messa in sicurezza e gli interventi in corso per liberare la sede stradale e ripristinare la viabilità. Si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona e di utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.