IL CONSIGLIERE PAOLO RAPAGNANI RICOVERATO ALL'OSPEDALE DI TERAMO: È IN CURA PER ENDOCARDITE

È ricoverato da alcuni giorni all’ospedale di Teramo il consigliere comunale a Teramo Paolo Rapagnani, dipendente della Provincia. Le sue condizioni sono seguite con attenzione dal personale sanitario del reparto di Malattie Infettive del Mazzini. Secondo quanto si apprende, si tratta di un’endocardite, patologia per la quale Rapagnani era già stato operato circa nove anni fa. Il quadro clinico è complicato anche da una insufficienza respiratoria, motivo per cui il consigliere è attualmente sottoposto a terapia e dovrà restare ricoverato ancora. Rapagnani si trova nel reparto Infettivi, dove sta ricevendo le cure necessarie. Nonostante la situazione, ha voluto esprimere un ringraziamento alla dottoressa D’Alonzo per la professionalità e l’assistenza dimostrata in questi giorni.