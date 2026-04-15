VIDEO-FOTO/ CHIUSO E RIAPERTO IL GUADO DI CARAPOLLO DOPO LA BOMBA D'ACQUA

Il guado di Carapollo, chiuso nella notte a causa della violenta bomba d’acqua che ha colpito il Teramano, è stato riaperto nelle ultime ore. Il provvedimento di interdizione al traffico era stato adottato per l’innalzamento del livello del fiume e per i rischi legati al maltempo, già responsabile nei giorni scorsi di detriti, allagamenti e criticità diffuse nella zona . Nonostante la riapertura, restano osservate speciali le condizioni della viabilità: lungo la strada si sono infatti registrati smottamenti e piccoli movimenti franosi, conseguenza delle forti piogge. La situazione, secondo quanto emerso, è al momento sotto controllo, con interventi di monitoraggio e messa in sicurezza ancora in corso .