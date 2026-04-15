BLITZ ANTIMAFIA ALL’ALBA IN DIVERSE PROVINCE TRA LE QUALI TERAMO: 15 INDAGATI

Operazione antimafia all’alba in diverse zone d’Italia. I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, su coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, stanno eseguendo una vasta operazione che coinvolge numerose province, tra cui Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Torino, Sassari, Teramo, Terni e Viterbo. Nel mirino degli inquirenti quindici persone, cinque delle quali già detenute. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, omicidio e tentato omicidio, oltre che di estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione e porto illegale di armi, anche da guerra. Per tutti il giudice per le indagini preliminari ha disposto misure cautelari su richiesta della Procura. All’operazione partecipano anche i militari dello Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria” e dell’Ottavo Nucleo elicotteri, impegnati nelle attività operative sul territorio. I dettagli dell’inchiesta saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa fissata per le 10.30 negli uffici della Procura di Catanzaro