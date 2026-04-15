VIDEO / È ERMAL META LA STAR DI "ASPETTANDO IL PRIMO MAGGIO"

Alla vigilia della Festa dei Lavoratori, Teramo torna ad animarsi con uno degli appuntamenti più attesi della primavera: “Aspettando il Primo Maggio”, che quest’anno taglia il traguardo della 17ª edizione. L’evento, ormai diventato un punto di riferimento per il territorio, si terrà il 30 aprile al Parco Fluviale Davide De Carolis, trasformando l’area in un grande spazio di musica, socialità e partecipazione. A partire dalle ore 18 e fino a notte fonda, il pubblico potrà assistere a una lunga maratona di concerti dal vivo, completamente gratuita. Il cartellone musicale si presenta ricco e variegato, capace di intercettare gusti diversi e generazioni differenti. Tra i protagonisti spicca Ermal Meta, uno dei nomi più importanti del panorama pop italiano contemporaneo. Vincitore del Festival di Sanremo nel 2018, Meta porterà sul palco un repertorio che unisce intensità emotiva e impegno civile, con brani capaci di parlare a un pubblico ampio e trasversale. Spazio poi all’energia rock delle Bambole di Pezza, formazione tutta al femminile che mescola sonorità grunge e punk con testi diretti e identitari, diventando negli ultimi anni una voce riconoscibile nella scena alternativa italiana. Sul fronte più sperimentale e indipendente arrivano I Patagarri, gruppo emergente che unisce influenze diverse, dall’indie al cantautorato, con uno stile ironico e contemporaneo, capace di raccontare con leggerezza e profondità la realtà quotidiana. Atmosfere più urban e contaminate caratterizzano invece i Manila Hemp, progetto che fonde elettronica, hip hop e pop, distinguendosi per un sound moderno e internazionale. A completare la line-up ci sono i Pigri, che porteranno sul palco “Volume 1 Live”, un live dinamico e diretto, e il dj set dei Pinecore, pronti a chiudere la serata con una selezione musicale pensata per far ballare il pubblico fino a notte fonda. Non solo musica: “Aspettando il Primo Maggio” rappresenta anche un momento di aggregazione e riflessione, organizzato grazie alla collaborazione tra associazioni culturali e realtà locali, con il sostegno di enti del territorio. Un appuntamento che negli anni ha saputo crescere, mantenendo forte il legame con i valori della condivisione e della partecipazione. Con ingresso gratuito e una proposta artistica di qualità, la manifestazione si conferma ancora una volta come uno degli eventi più significativi della scena abruzzese, capace di richiamare pubblico anche da fuori regione e di dare il via, nel modo migliore, alle celebrazioni del Primo Maggio.

