CERMIGNANO, NUOVO COLPO DI SCENA: IL TAR "RIELEGGE" SINDACA ELISA MARCHISELLI

Nuovo colpo di scena nella lunga e ormai intricata vicenda elettorale di Cermignano, che continua a tenere banco tra carte bollate e sentenze ribaltate. Dopo mesi di ricorsi e contro-ricorsi, oggi il Tar è tornato a pronunciarsi, riconoscendo Elisa Marchiselli come sindaco. Un esito che aggiunge un ulteriore capitolo a quella che, a tutti gli effetti, somiglia sempre più a una telenovela amministrativa. Tutto ruota attorno alle elezioni comunali del 2024, segnate da uno scarto minimo di voti e da contestazioni su alcune schede. In un primo momento, il risultato aveva premiato Danilo Del Cane per appena tre voti. Successivamente, però, il riconteggio disposto dal Tar aveva ribaltato l’esito, assegnando la vittoria a Marchiselli. Da lì si è aperta una battaglia legale che non si è mai realmente chiusa. Il Consiglio di Stato, chiamato a esprimersi sul ricorso presentato dall’ex sindaco Del Cane, aveva annullato la precedente sentenza del Tar non per una valutazione nel merito dei voti, ma per un vizio procedurale: non erano stati coinvolti correttamente tutti i controinteressati nel giudizio. Una decisione tecnica, ma con effetti sostanziali: Del Cane Sindaco. Gli atti erano stati quindi rimandati al Tar per una nuova valutazione, questa volta con il contraddittorio completo. Ed è proprio da questo nuovo passaggio che arriva l’ultima svolta: il tribunale amministrativo, riesaminata la vicenda, ha nuovamente riconosciuto la vittoria di Elisa Marchiselli, riportandola alla guida del Comune. Sarà finita qui?