FOTO/ L’UOMO RAGNO DEGLI OSPEDALI PORTA SORRISI AL MAZZINI E COMMUOVE LA PEDIATRIA

L’Uomo ragno è arrivato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Teramo. Mattia Villardita, alias Spider-Man degli ospedali, stamattina ha fatto visita ai piccoli degenti del reparto del Mazzini.

È stata un’iniziativa resa possibile grazie al Premio Nazionale Paolo Borsellino che ha proposto alla Asl l’incontro con i bambini ricoverati al Mazzini. Erano presenti Francesca Martinelli, portavoce del Premio e Alessandra De Febis garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo.

Villardita, noto come lo Spider-Man degli ospedali, da tempo visita i reparti di Pediatria: dopo aver affrontato una malattia sin da piccolo, ha voluto trasformare la sua dolorosa esperienza in un’occasione per aiutare i bambini ricoverati.

Dal 2018, infatti, travestito da Spider-Man fa divertire i piccoli, portando momenti di svago in un’esperienza certamente non piacevole come quella del ricovero in ospedale.

Nel corso della visita, Spider-Man che nella mattinata è stato anche a Roseto degli Abruzzi, dove ha

incontrato alcune scolaresche, ha donato ai bambini dei braccialetti, regalando sorrisi.

Nel giugno scorso ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a riconoscimento del suo straordinario impegno nel volontariato.

“Ringrazio a nome di tutta l’azienda il Premio Nazionale Paolo Borsellino, che accanto alla diffusione di valori come la legalità, ha voluto dare una testimonianza di impegno sociale promuovendo la visita di Mattia Villardita fra i nostri piccoli pazienti. Momenti come quelli vissuti oggi nel nostro reparto aiutano certamente i bambini e le loro famiglie ad affrontare il peso della malattia e del ricovero”, ha commentato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia.