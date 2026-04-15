ALBERO CADE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA

Intervento in via Maestri del Lavoro, dove un albero è improvvisamente caduto sulla sede stradale, creando disagi alla circolazione e preoccupazione tra i residenti della zona. Non si segnalano, al momento, feriti o persone coinvolte. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni necessarie per la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza dell’area. L’intervento si è reso necessario per evitare ulteriori rischi, sia per i pedoni sia per gli automobilisti in transito. Ancora da chiarire le cause del cedimento: tra le ipotesi al vaglio, le condizioni del terreno o eventuali criticità strutturali della pianta aggravate dal maltempo di queste ore. L’area è stata temporaneamente delimitata per consentire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza.