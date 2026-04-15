ALBERO CADE E INVADE LA STRADA VERSO CASALENA: INTERVENTO DI VIGILI DEL FUOCO E VIGILE ECOLOGICO

Un albero è crollato sulla carreggiata lungo via Biondi, nel tratto che conduce verso Casalena, creando disagi alla circolazione. La pianta, probabilmente indebolita dalle recenti condizioni meteo, ha invaso completamente la strada, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati il vigile ecologico Calvarese e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione dell’albero. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo. Restano da chiarire le cause precise del cedimento.