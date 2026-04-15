AGGREDITA LA VICE SINDACA STEFANIA DI PADOVA

Durante un intervento che si è svolto oggi a Termo, l’assessora Stefania di Padova è stata aggredita insieme a un agente della polizia municipale nel corso di un sopralluogo. L’episodio si è verificato all’interno di una struttura ricettiva che ospitava temporaneamente una persona in carico ai servizi sociali. Secondo quanto ricostruito, il soggetto – già seguito per problematiche legate alla tossicodipendenza – avrebbe dato in escandescenze al momento dell’allontanamento dalla struttura, disposto dopo le segnalazioni dei gestori. Durante le operazioni, rese necessarie dalle condizioni in cui versava la stanza e dal comportamento dell’uomo, l’assessora e l’agente intervenuto sono stati colpiti da uno sputo in pieno volto. Un gesto che, pur non causando conseguenze fisiche rilevanti, è stato trattato come aggressione. Per precauzione, entrambi si sono recati al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari previsti in questi casi. Si tratta di controlli di routine, disposti soprattutto alla luce della condizione sanitaria del soggetto coinvolto, al fine di escludere eventuali rischi infettivi. L’intervento rientrava in un percorso di presa in carico avviato nei confronti dell’uomo, inserito temporaneamente in una struttura alberghiera attraverso il pronto intervento sociale, in attesa di ulteriori valutazioni da parte dei servizi competenti.