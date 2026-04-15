RUBA IN UN SUPERMERCATO, NIGERIANO ARRESTATO

Un giovane di 26 anni, originario della Nigeria è stato arrestato dopo aver sottratto alcuni prodotti da un supermercato di viale Bovio. Prima è riuscito a a fuggire dal tentativo dei dipendenti di bloccarlo, arrivando anche a spintonare il titolare nel tentativo di fuggire. All’esterno dell’esercizio si trovava un dirigente della Divisione Anticrimine della Questura, che, richiamato dalle grida dei presenti, ha intuito immediatamente quanto stava accadendo ed è intervenuto. Il giovane ha opposto resistenza anche nei suoi confronti, cercando nuovamente di sottrarsi al controllo, ma è stato infine immobilizzato. Durante l’intervento, sono arrivati altri agenti e Inventiseienne è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria.