VIDEO/ FERITA NEL GRAVISSIMO INCIDENTE DI PASQUETTA, VALERIA È MORTA DOPO DIECI GIORNI

Era stata coinvolta in un grave incidente stradale a Pasquetta, sulla strada della fondovalle, mentre andava a pranzare sulla costa, dopo aver dato una mano alla sorella, nel forno di famiglia, a Campli. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, ma ha lottato per dieci giorni, poi oggi si è arresa. Valeria Meloni si è spenta oggi, a 52 anni. Lascia una figlia, Chiara, e tutta una comunità nel dolore. A Campli la conoscevano tutti e tutti le volevano bene. La sua morte, è un lutto collettivo.