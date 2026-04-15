VIDEO/ FERITA NEL GRAVISSIMO INCIDENTE DI PASQUETTA, VALERIA È MORTA DOPO DIECI GIORNI

Era stata coinvolta in un grave incidente stradale a Pasquetta, sulla strada della fondovalle, mentre andava a pranzare sulla costa, dopo aver dato una mano alla sorella, nel forno di famiglia, a Campli. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, ma ha lottato per dieci giorni, poi oggi si è arresa. Valeria Meloni si è spenta oggi, a 52 anni. Lascia una figlia, Chiara, e tutta una comunità nel dolore. A Campli la conoscevano tutti e tutti le volevano bene. La sua morte, è un lutto collettivo.

Il cordoglio del Sindaco, Federico Agostinelli

Oggi è una giornata tristissima. Un dolore immenso ha colpito la nostra Comunità. Abbiamo vissuto da Pasquetta con la speranza che Valeria ce la potesse fare. Il Comune di Campli si stringe attorno alla famiglia Meloni, alla figlia Chiara, agli amici e a chiunque abbia avuto l'onore e la fortuna di conoscerla per la sua bontà d'animo, la disponibilità, la gentilezza e quel sorriso che contagiava ogni persona.

Voglio esprimere le mie condoglianze, a nome di tutti i camplesi.

Ti vogliamo bene, Valeria, sei nei nostri cuori