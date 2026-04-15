DONNA CADE NELLA PINETA, SALVA GRAZIE AD UN VICE BRIGADIERE DEI CARABINIERI

Salve, in relazione all'articolo riguardante la donna caduta a Roseto in pineta si rappresenta che si tratta di una donna di origine tunisina, che passeggiava con la famiglia e nessuno parlava bene la lingua italiana. Nell'immediatezza alle ore 18.20 è intervenuto il Vice Brigadiere Pellegrino della Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, qualificato infermiere, che ha subito praticato le manovre di primo soccorso e ha messo la donna in posizione di sicurezza per evitare che subisse traumi secondari durante le ripetute crisi epilettiche che ha avuto. Lo stesso ha contattato i sanitari e ha monitorato i parametri vitali e le condizioni della donna che ha ripreso conoscenza dopo oltre 20 minuti, prima che arrivassero i soccorsi alle 18.55. Successivamente è stata trasportata all'ospedale di Teramo per accertamenti. Il V.brig. Pellegrino, preoccupato per le condizioni della donna e del feto ha preso contatti con la struttura ospedaliera. Sono entrambi fuori pericolo, grazie al tempestivo intervento del militare.