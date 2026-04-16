LA MUSICA DI FRANK ZAPPA ILLUMINA IL MEMORIAL CONCERT PER GIANNI DE MATTHEIS

Un concerto per ricordare, ma anche per celebrare la musica senza confini di Gianni De Mattheis. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 18, l’Auditorium del Conservatorio G. Braga di Teramo ospiterà un evento speciale: un memorial concert dedicato alla sua figura, attraverso le sonorità visionarie di Frank Zappa. Sul palco salirà il progetto “Fast & Bulbous”, formazione che rende omaggio all’estetica complessa e ironica del compositore americano, capace di fondere rock, jazz e sperimentazione. Un repertorio non semplice, ma proprio per questo particolarmente adatto a un’occasione che vuole essere intensa, raffinata e fuori dagli schemi. A interpretare le musiche saranno Paolo Maggitti (voce e tastiere), Nik Faccia (chitarra), Marco Malandra (sax), Guido Napolitani (batteria) e Gabriele Di Basilico (basso): musicisti con esperienze diverse ma uniti dalla volontà di restituire tutta la ricchezza del linguaggio zappiano. Un linguaggio fatto di cambi improvvisi, virtuosismi e provocazioni, che continua ancora oggi a influenzare generazioni di artisti.Il concerto si inserisce in un contesto emotivo particolare: il ricordo di De Mattheis diventa così occasione per condividere un momento di cultura e memoria collettiva. Non una semplice commemorazione, dunque, ma un evento vivo, capace di parlare al presente attraverso la forza della musica. L’appuntamento è presso l’Auditorium del Conservatorio, in Corso San Giorgio 14-16 a Teramo. Un invito aperto a tutti gli appassionati, curiosi e amanti delle sonorità più audaci, per un pomeriggio che promette di essere tanto coinvolgente quanto fuori dal comune.