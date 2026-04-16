IZS SCOPRE FOCOLAIO DI UNA GRAVISSIMA MALATTIA BOVINA





È da Teramo che riemerge l’allarme sulla dermatite nodulare contagiosa dei bovini. A segnalare il ritorno della malattia è stato il Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, centro di riferimento italiano, che ha individuato un nuovo focolaio nel Sud della Sardegna. Il caso, al momento unico nel Paese per il 2026, è stato localizzato nel territorio di Muravera. Coinvolti cinque capi bovini: quattro non sono sopravvissuti, mentre nell’area interessata sono presenti complessivamente 148 animali. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente il protocollo di emergenza. Le prime analisi avrebbero già dato esito positivo, aprendo uno scenario considerato ad alto rischio dalle autorità sanitarie. Tra i provvedimenti previsti: istituzione di una zona di protezione nel raggio di 25 chilometri, area di controllo estesa fino a 50 chilometri, blocco degli spostamenti degli animali, abbattimento dell’intera mandria nell’allevamento colpito