SEQUESTRATA L'AZIENDA DEL MAXIROGO DI DUE ANNI FA



Sequestrata area della Kemipol di Scerne di Pineto. Un atto che si inserisce nel filone investigativo nato dopo il grande incendio del 2024, evento da cui ha preso avvio l’intero procedimento. Le verifiche più recenti, disposte per controllare come l’azienda abbia riorganizzato la gestione e lo stoccaggio dei materiali dopo il rogo, hanno portato all’intervento dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. I militari, come riferisce il Centro, hanno effettuato un sopralluogo mirato ad accertare il rispetto delle norme di sicurezza, con particolare attenzione alla nuova distribuzione delle sostanze all’interno dello stabilimento. Da qui è scaturito il provvedimento di sequestro. Da anni la situazione dell’azienda è seguita dal comitato “Ambiente e Territorio di Torre San Rocco e Scerne”, che ha più volte sollecitato controlli. In una nota, i cittadini esprimono soddisfazione per l’azione della Procura di Teramo.