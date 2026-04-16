RITROVATE DOPO 30 ANNI LE COLONNE RUBATE: I CARABINIERI LE RESTITUISCONO ALLA CHIESA DI SANTA RUFINA A TOSSICIA

Domani 17 aprile 2026 alle ore 11.00 in Tossicia (TE), Frazione Acquilano, presso la Chiesa di Santa Rufina, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Aquila, restituiranno alla comunità, due colonne tortili di pregiata fattura, che adornavano l’altare centrale della Chiesa e da cui sono state sottratte negli anni 90. I beni sono stati recuperati dai carabinieri del Tutela Patrimonio Culturale in una struttura ricettiva del Nord Italia ove erano stati collocati. Nel corso della restituzione che avverrà alla presenza di Autorità Religiose, Civili, Militari e dagli abitanti del posto, i Carabinieri del TPC dell’Aquila illustreranno le attività di indagine grazie alle quali si è addivenuti alla localizzazione, sequestro e recupero delle preziose opere. Le stesse saranno riposizionate nel luogo da dove erano state rubate da diversi decenni.