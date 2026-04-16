FOTO/ VISITA DEL QUESTORE AL CONSORZIO PUNTO EUROPA: AL VIA SINERGIE SU SICUREZZA, CULTURA E COESIONE SOCIALE

Il Consorzio Punto Europa ha accolto nei propri spazi la visita istituzionale del Questore della Provincia di Teramo, Dr. Pasquale Sorgonà in un incontro caratterizzato da un clima di confronto costruttivo e condivisione sui principali interventi progettuali in ambito culturale, sociale e di sicurezza attualmente in corso. Durante la visita, sono state illustrate le attività che il Consorzio Punto Europa sta portando avanti a livello territoriale, con particolare attenzione ai progetti orientati alla partecipazione attiva della comunità, alla rigenerazione sociale e alla promozione della cultura come leva di sviluppo inclusivo. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per avviare un dialogo diretto con la Questura, finalizzato a individuare possibili sinergie operative e rafforzare una collaborazione istituzionale capace di incidere concretamente sul benessere delle comunità locali.

“Crediamo fortemente nel valore della collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio – ha dichiarato il Presidente del Consorzio Punto Europa, Filippo Lucci –. Siamo onorati di aver ospitato il Questore e di aver potuto condividere il lavoro che stiamo portando avanti. L’incontro rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un rapporto solido e operativo, fondato sulla condivisione di obiettivi comuni. Il nostro impegno è quello di contribuire, attraverso i nostri progetti, alla crescita civile e alla partecipazione attiva dei cittadini, creando spazi di inclusione e responsabilità condivisa.”

Il Consorzio Punto Europa ha ribadito la propria disponibilità a lavorare in sinergia con la Questura di Teramo, nella convinzione che il dialogo tra istituzioni e attori del territorio possa generare azioni concrete a favore della sicurezza partecipata, della coesione sociale e dello sviluppo culturale.

La visita si inserisce in un più ampio percorso di ampliamento della rete istituzionale con gli attori e gli stakeholders del territorio e di collaborazione che il Consorzio intende promuovere, consolidando relazioni strategiche con le istituzioni per rafforzare l’impatto delle proprie attività sul territorio.

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