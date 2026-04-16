VIDEO/ FANGO E RIFIUTI SULLA CICLOVIA TRA VIA PO E VIA DE GASPERI: “RISCHI PER PEDONI E CICLISTI”

Degrado e pericolo lungo la pista ciclopedonale tra via Po e via De Gasperi, dove fango e rifiuti stanno compromettendo la sicurezza di chi la percorre ogni giorno. Nonostante le segnalazioni, l’area resta in condizioni critiche e priva di interventi di pulizia. A sollevare la questione è il consigliere di Fratelli d’Italia Luca Corona, che denuncia l’assenza di azioni da parte dell’amministrazione comunale di Teramo. Secondo quanto riferito, il tratto interessato risulta invaso da detriti e immondizia, rendendo difficoltoso e rischioso il passaggio sia per i pedoni che per i ciclisti. “La situazione è ormai insostenibile – sottolinea Corona – e rappresenta un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini”. Il consigliere evidenzia come la manutenzione e la pulizia dell’area siano di competenza del Comune, ma ad oggi non si registrano interventi concreti. La richiesta è chiara: un’azione tempestiva per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro lungo un percorso molto frequentato, soprattutto con l’arrivo della bella stagione.