L'ABRUZZESE VINCENZO D'ERCOLE NOMINATO VICECOORDINATORE VICARIO NAZIONALE ANCI GIOVANI

Il sindaco di Castiglione Messer Raimondo e coordinatore regionale ANCI Giovani Abruzzo, Vincenzo D'Ercole, è stato nominato vicecoordinatore vicario della Consulta nazionale ANCI Giovani dal coordinatore nazionale Domenico Carbone.



"Una notizia che mi riempie il cuore di orgoglio e responsabilità - commenta D'Ercole - Oltre a Carbone, un ringraziamento speciale va al Partito Democratico e ai Giovani Democratici a livello nazionale. Ringrazio inoltre il segretario regionale del Pd, Daniele Marinelli, per aver creduto in me e per aver contribuito a rendere possibile un risultato che sento come un riconoscimento storico non solo personale, ma per l'intera comunità abruzzese e democratica".



"Vengo da un piccolo comune, Castiglione Messer Raimondo - dice ancora D'Ercole - e so bene cosa significhi amministrare con poche risorse, ma con grande passione. Questa opportunità ci darà voce nei tavoli nazionali per portare le istanze dei piccoli Comuni, dei giovani amministratori e dei territori spesso dimenticati. Lo farò con umiltà, dedizione e con la stessa concretezza che cerco di mettere ogni giorno al servizio dei miei concittadini".