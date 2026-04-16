TERAMO, CENTRO STORICO E PARCO FLUVIALE PIÙ VICINI: APRE DOMATTINA (ORE 10) LA NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE AL PARCHEGGIO SAN FRANCESCO

Un collegamento atteso che punta a cambiare le abitudini di mobilità in città. Domani, venerdì 17 aprile, alle ore 10, sarà inaugurata e aperta al pubblico la nuova passerella ciclopedonale che unirà direttamente il centro storico con il parco fluviale di Teramo. L’appuntamento è fissato presso il Parcheggio San Francesco, da dove partirà ufficialmente il nuovo percorso pensato per pedoni e ciclisti. A promuovere l’iniziativa è la società Costruttori Teramani Srl, che gestisce i parcheggi multipiano alle porte della città. L’opera rappresenta un tassello strategico per migliorare i collegamenti urbani, favorendo spostamenti più rapidi e soprattutto sostenibili. La passerella consentirà infatti di raggiungere il parco fluviale in modo diretto e sicuro, riducendo l’utilizzo dell’auto e incentivando forme di mobilità alternativa. Il progetto si inserisce in una visione più ampia, orientata a rendere la città più vivibile e attenta all’ambiente. Un’infrastruttura funzionale agli spostamenti quotidiani, ma anche un’opportunità per cittadini e visitatori di riscoprire uno degli spazi più frequentati e apprezzati del territorio. L’apertura della passerella segna così un nuovo passo verso una Teramo più moderna, accessibile e sostenibile, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana e rafforzare il legame tra centro storico e aree verdi.