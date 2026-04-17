FOTO-VIDEO/ PIAZZA MARTIRI SI FARÀ RISTORANTE STELLATO PER UN'INDIMENTICABILE SERATA CHE FONDERÀ CUORE E GOLA



C’è un momento, nelle sere d’estate, in cui le piazze italiane smettono di essere solo luoghi e diventano storie. Succederà anche a Piazza Martiri della Libertà, il prossimo 2 luglio, quando le luci si accenderanno su una lunga tavolata sotto il cielo e ogni posto apparecchiato racconterà qualcosa di più di una semplice cena. Sarà una serata che unisce bellezza e significato, sapori e speranza. Più di duecento persone sedute insieme, non solo per gustare piatti d’autore, ma per partecipare a un gesto concreto: sostenere l’Istituto Gaslini di Genova, luogo in cui ogni giorno si combattono battaglie silenziose e coraggiose. Dietro tutto questo c’è una storia che ha il peso e la forza delle cose vere. Quella di Achille Valle, padre prima ancora che imprenditore, la cui figlia è in cura proprio al Gaslini. Da quell’esperienza, intensa e trasformativa, nasce un’idea che è già un atto d’amore: trasformare una piazza in un abbraccio collettivo. Insieme a lui, il suo ristorante, "Achille by Girone dei Golosi", e lo chef Sabatino Lattanzi, che hanno deciso di mettere talento e cuore al servizio di qualcosa di più grande. E poi ci saranno loro, i protagonisti dei fornelli. Chef stellati (i nomi per ora sono top secret), e l'Accademia di Niko Romito, tutti pronti a portare in piazza non solo tecnica e creatività, ma anche umanità. Accanto a loro, attori, cantanti, volti noti che sceglieranno di esserci non per apparire, ma per partecipare. Perché quella sera, in piazza, non conterà chi sei, ma perché ci sei. Sarà un evento che fonderà cuore e gola, emozione e gusto. Ogni piatto diventerà un messaggio, ogni brindisi un augurio, ogni sorriso una piccola promessa. E mentre le voci si intrecceranno sotto le stelle, Teramo si scoprirà comunità, capace di stringersi intorno a una causa e di trasformare il dolore in energia condivisa. Non sarà solo una cena. Sarà un gesto collettivo, un momento sospeso in cui la solidarietà prende forma, si siede a tavola e guarda negli occhi chi ha bisogno. E forse, alla fine della serata, resterà qualcosa di invisibile ma potentissimo: la consapevolezza che anche una piazza, per una notte, può diventare una casa e un abbraccio.