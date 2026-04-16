COLPO DI SCENA A SILVI, IL SINDACO REVOCA LE DELEGHE A VALLOSCURA: «VENUTO MENO IL RAPPORTO FIDUCIARIO»

Colpo di scena nell’amministrazione comunale di Silvi, dove il sindaco Andrea Scordella ha deciso di revocare con effetto immediato gli incarichi affidati al consigliere comunale Fabrizio Valloscura. Il provvedimento, formalizzato con decreto sindacale del 14 aprile 2026, mette fine alle deleghe conferite nel luglio 2023, che riguardavano ambiti strategici come il coordinamento dei settori legati al PNRR, la gestione delle risorse umane e le politiche per il benessere animale, inclusa la supervisione del canile comunale. Alla base della decisione, come si legge nel documento ufficiale , vi sarebbe il venir meno del rapporto fiduciario tra il primo cittadino e il consigliere, elemento determinante trattandosi di incarichi di natura strettamente fiduciaria. Una scelta che si inserisce anche in un più ampio processo di riorganizzazione interna, finalizzato – secondo quanto indicato – a rendere più efficace l’azione amministrativa. La revoca, precisa il decreto, non incide sul ruolo istituzionale di Valloscura, che resta in carica come consigliere comunale. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso al segretario comunale e ai responsabili di settore per gli adempimenti di competenza. Si apre ora una nuova fase negli equilibri politici dell’amministrazione silvarola, con possibili ripercussioni sugli assetti interni e sulla gestione delle deleghe finora assegnate.