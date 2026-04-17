ENNESIMA NOTTE DA FAR WEST ALLA STAZIONE, GRAZIE ALLO "SHOW" TRE (NOTI) UBRIACHI



Schiamazzi, urla e qualche caduta hanno animato l'ennesima notte di "follia" nei pressi della stazione ferroviaria, dove un terzetto visibilmente ubriaco ha dato vita a un vero e proprio “show” improvvisato, attirando l’attenzione dei passanti e dei residenti della zona. La scena si è consumata a tarda ora, quando i tre, tra risate sguaiate e grida senza senso, hanno iniziato a barcollare lungo il piazzale. Più volte hanno perso l’equilibrio, finendo a terra tra imprecazioni e tentativi goffi di rialzarsi. Un siparietto che, tra il grottesco e il preoccupante, è andato avanti per diversi minuti. Alcuni testimoni, allarmati dal caos e temendo che qualcuno potesse farsi male seriamente, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia, insieme a un’ambulanza del 118. I sanitari hanno verificato le condizioni dei tre protagonisti della serata, risultati in evidente stato di alterazione alcolica ma senza ferite tali da richiedere il trasporto in ospedale. Dopo i controlli, nessuno è stato ricoverato. L’episodio si è così concluso senza conseguenze gravi, ma con non poco fastidio per chi abita nelle vicinanze, costretto a fare i conti con l’ennesima notte disturbata da eccessi.