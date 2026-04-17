BEATRICE DI TEODORO TRIONFA AL DERBY 2026: ORO NEL REINING E ORGOGLIO TERAMANO

La città di Cremona ha ospitato uno degli eventi più rilevanti del panorama equestre nazionale: il FISE NRHA IRHA IRHBA Derby 2026 insieme alle Finali del Campionato Italiano. Un appuntamento che ha richiamato atleti da tutta Italia e che ha visto brillare una giovane promessa abruzzese. Protagonista assoluta è stata la teramana Beatrice Di Teodoro, 17 anni, studentessa del liceo classico Melchiorre Delfico, che ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella disciplina del reining. In sella al suo cavallo Allreadygun, Beatrice ha ottenuto uno straordinario punteggio di 142,5, confermandosi medaglia d’oro nel Campionato Italiano 2025 nella categoria Entry Level Youth. Un risultato che premia talento, dedizione e un percorso sportivo costruito con costanza. Fondamentale anche il lavoro svolto presso l’ASD River Ranch di Bellante, situato in contrada Collerenti e gestito da Andrea Manucci e Irene Shivji, punto di riferimento per la crescita di giovani cavalieri nel territorio. A completare il successo del team, anche l’ottima prestazione di Rachele Manucci, che ha conquistato il secondo posto in sella a RS Knockout Olena, ottenendo la qualificazione nella categoria WRCC Children 10-13. Un Derby 2026 che ha dunque regalato grandi soddisfazioni all’equitazione abruzzese, confermando la qualità degli atleti e delle realtà sportive locali capaci di imporsi anche a livello nazionale.