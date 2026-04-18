“FRATELLI TUTTI”, DOMANI L' INCONTRO SULL’EREDITÀ DI SAN FRANCESCO PER IL NOSTRO TEMPO

Un momento di riflessione e confronto sui valori della fraternità, della pace e della responsabilità verso il pianeta. È questo il cuore dell’iniziativa “Fratelli Tutti – L’eredità di Francesco d’Assisi per il nostro tempo”, in programma domani, domenica 19 aprile alle ore 17.30 presso la Chiesa di Sant’Antonio a Teramo. L’evento prende ispirazione dal messaggio universale di Francesco d’Assisi, proponendo una rilettura attuale della sua spiritualità, capace di parlare alle sfide contemporanee: dalla tutela dell’ambiente alla costruzione di una società più solidale e inclusiva. Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Don Antonio Ginaldi, parroco della chiesa ospitante, insieme a Paola Di Pietro, presidente di Italia Nostra Teramo, e Nicola Matteucci, priore della Confraternita Sant’Antonio. Un’introduzione che sottolinea il valore condiviso dell’iniziativa tra realtà religiose e associative del territorio. Il dibattito sarà moderato da Manola Di Pasquale, mentre gli interventi offriranno diversi punti di vista e approfondimenti. Tra i relatori figurano Sergio Scacchia, scrittore dell’Ordine Francescano, Mauro Dolci, direttore dell’Osservatorio Teramo, Christian Corsi, rettore dell’Università di Teramo, e Padre Orazio Renzetti dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. A rendere ancora più suggestivo l’appuntamento saranno le letture affidate all’attore Mauro Di Girolamo, dello Spazio Tre, che accompagneranno il pubblico in un percorso tra parole e significati legati alla figura del santo di Assisi. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse da Italia Nostra, che celebra anche un importante anniversario, confermando l’impegno nella diffusione di una cultura attenta al patrimonio, all’ambiente e ai valori umani fondamentali. Un evento aperto alla cittadinanza, pensato per stimolare una riflessione collettiva su temi sempre più centrali nel dibattito contemporaneo, alla luce di un messaggio che, a distanza di secoli, conserva intatta la sua forza.