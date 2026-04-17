VIDEO-FOTO/ INAUGURATO IL NUOVO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA PARCO FLUVIALE E CENTRO CITTA' VOLUTO DALLA COSTRUTTORI TERAMANI

È stato inaugurato questa mattina, davanti a tanti ragazzi, il nuovo collegamento ciclopedonale realizzato dalla Società Costruttori Teramani Srl, realtà dinamica composta da aziende e imprenditori locali che da anni contribuisce in modo concreto allo sviluppo urbano della città. Per l'Amministrazione c'era l'assessore Antonio Filipponi. e poi è arrivato anche il Sindaco. A trent’anni esatti dall’apertura del Parcheggio San Francesco, avvenuta nel 1996 con l’obiettivo di migliorare la gestione del traffico e della sosta cittadina — insieme al successivo parcheggio San Gabriele — la società Costruttori Teramani ha dimostrato una costante capacità di innovazione. Nel tempo, infatti, ha saputo trasformare e valorizzare le proprie strutture attraverso progetti significativi, come la realizzazione del McDonald’s, e avanzando proposte concrete per il territorio. Tra queste, il progetto di un centro logistico pensato per alleggerire il centro cittadino dal traffico dei corrieri, e la proposta della scuola Jolly, presentata inizialmente al Comune e successivamente alla Provincia. Non sono mancate inoltre iniziative di carattere sociale e commerciale, come l’ospitalità ai venditori dell’ex mercato coperto e la collaborazione con Coldiretti che ha dato vita al mercato “Campagna Amica”, attivo ogni martedì. L’opera inaugurata oggi rappresenta un ulteriore tassello di questo percorso: un collegamento diretto, sicuro e funzionale tra il parco fluviale e il centro cittadino. Il progetto è stato finanziato e realizzato dalla stessa Società Costruttori Teramani nell’ambito dell’accordo con il Comune per la costruzione del McDonald’s, inserendosi nel più ampio programma denominato MOVETE. Si tratta di un intervento che contribuisce a rendere Teramo una città più sostenibile e attenta alla mobilità dolce, migliorando l’integrazione tra il suggestivo lungofiume e il cuore storico urbano. Durante la cerimonia è intervenuto l’amministratore delegato Roberto Di Sante, sottolineando l’importanza di investire in infrastrutture che guardino al futuro e migliorino la qualità della vita dei cittadini. Il collegamento ciclopedonale è stato intitolato ad Ennio. Francesco e Gino componenti del vecchio consiglio di amministrazione della Costruttori Teramani e padri degli attuali amministratori. Chi parcheggia al San Francesco puo' prendere le bici gratuitamente e spostarsi in ogni parte della città.