STORICO BAR DEL CENTRO DI TERAMO IN VENDITA: SI CHIUDE UN CAPITOLO DOPO VENT’ANNI

A Teramo un’altra attività storica si prepara a cambiare gestione. Dopo oltre vent’anni di lavoro, un noto bar-caffetteria situato a pochi passi da Piazza Dante è ufficialmente in vendita, si tratta di Empatia. Si confermano così le voci che già da tempo circolavano in città. Il locale, punto di riferimento per molti residenti e professionisti della zona, si trova in una posizione strategica, caratterizzata da un continuo passaggio sia pedonale che veicolare. Nei dintorni insistono infatti importanti sedi istituzionali come la Provincia e la Prefettura, oltre al Liceo Statale “G. Milli”, elementi che negli anni hanno contribuito a garantire un flusso costante di clientela, si legge nell'avviso. L’attività si sviluppa su una superficie di circa 200 metri quadrati distribuiti su tre livelli ed è dotata anche di un dehors esterno con una trentina di posti a sedere. All’interno, gli ambienti risultano completamente climatizzati e attrezzati con bancone, laboratorio per piccole preparazioni e arredi in buono stato. Secondo quanto si apprende, il bar gode di un fatturato stabile e documentabile, costruito nel tempo grazie a una clientela fidelizzata e selezionata. La gestione, viene sottolineato, si presta particolarmente a un contesto familiare o a un piccolo gruppo di lavoro. Alla base della decisione di cedere l’attività ci sarebbe un cambio di progetto professionale da parte degli attuali titolari. Un passaggio di testimone che, ancora una volta, racconta i cambiamenti del tessuto commerciale cittadino, tra storie che si chiudono e nuove opportunità pronte ad aprirsi.