VIDEO/ I LETTORI CI SCRIVONO, "CICLOVIA USATA COME PARCHEGGIO...E' NORMALE TUTTO QUESTO?"

Buongiorno, sono Marco. Un ringraziamento (si fa per dire) alla nostra “generosa” amministrazione per la splendida pista ciclabile e per l’altissimo livello di sicurezza garantito.Ma davvero è normale tutto questo?

Di fatto, quella che dovrebbe essere una ciclovia è diventata un parcheggio a tutti gli effetti… utilizzato persino dai corrieri, alla faccia di pedoni e ciclisti.