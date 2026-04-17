FIERA DELL'AGRICOLTURA/ GIOVEDI 23 APRILE (ORE 11) IL TAGLIO DEL NASTRO, ECCO TUTI GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO

Giovedì 23 aprile, alle ore 11:00, al parco fluviale “Davide De Carolis”, si svolgerà l’inaugurazione della 35° edizione della Fiera dell’Agricoltura, dedicata quest’anno al tema “Terra, sapori e futuro”.

Un appuntamento che, anche in questa edizione, si caratterizzerà per un programma particolarmente ricco, con diverse iniziative dedicate a degustazioni, incontri e convegni sulle produzioni tipiche del territorio e che vede insieme i principali enti del territorio impegnati nella valorizzazione delle eccellenze locali e nella tutela della salute. Non mancheranno anche i consueti appuntamenti dedicati alla didattica e ai più giovani.

Nella giornata inaugurale, il pomeriggio alle ore 16:00, è previsto il primo convegno, con un confronto sul tema “Transumanza e paesaggio”.

A seguire, alle 18:00, è prevista la degustazione “Pecorino liquido vino da mangiare”.

Venerdì 24, ad aprire il programma di appuntamenti sarà, alle ore 10:00 il convegno “Cibi falsi” a cui seguirà, alle ore 11:00, quello sul tema “Livelli di istruzione in agricoltura”. Alle ore 12:30 spazio al podcast “Sulle strade della Resistenza”, mentre alle ore 16:00 si parlerà di “Formaggi d’Abruzzo. Li conosci davvero?”. Alle ore 18:00, appuntamento con la degustazione “La pecora ubriaca”.

Sabato 25, alle ore 11:00 è invece in programma il convegno “Pastorizzazione e conservazione. Tiramisù, carbonara e sott’olio – buoni ma anche sicuri?”, seguito dalle ore 16:00 dall’appuntamento “L’Abruzzo della carne. Non siamo solo arrosticini”. Alle 18:00 è infine prevista la degustazione “Sui tratturi polverosi la transumanza”. bDomenica 26, alle ore 11:00, si parlerà invece della “Cucina teramana 'partemonio' dell’Unesco”, seguito da una degustazione a cura dell’IIS Di Poppa Rozzi e della Fisar Teramo. Alle 14:00, appuntamento con Banda Larga - Live Music Show, mentre ad accompagnare la chiusura della fiera, dalle 18:00, sarà Roppopò – Il Cantastorie.