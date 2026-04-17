VIDEO-FOTO/ GIOCHI DELLA CHIMICA 2026, PREMIATI I MIGLIORI STUDENTI ABRUZZESI: SUCCESSO PER LA FINALE REGIONALE

Si è tenuta questa mattina la cerimonia conclusiva della finale regionale dei Giochi della Chimica 2026, evento che ha messo in luce passione, preparazione e talento degli studenti abruzzesi impegnati nelle discipline scientifiche. La competizione, organizzata dalla Società Chimica Italiana, ha coinvolto un ampio numero di ragazzi provenienti da tutta la regione, selezionati dopo le prove svolte nei singoli istituti. A livello nazionale, la partecipazione iniziale ha superato i 23 mila studenti, con oltre 5.500 ammessi alla fase regionale. In Abruzzo sono stati circa 900 i partecipanti, 201 dei quali arrivati in finale in rappresentanza di 19 scuole, tra cui sette della provincia di Teramo. Nel corso della cerimonia sono intervenuti la dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati e il referente regionale dei Giochi, il professor Paolo De Berardis, che hanno evidenziato il valore della chimica come strumento fondamentale per comprendere la realtà contemporanea e come opportunità formativa per i giovani. Tra i risultati più rilevanti spicca quello di Andrea Paoletti, studente del quinto anno dell’Istituto “Alessandrini”, che ha conquistato il primo posto regionale nella sua categoria, distinguendosi per preparazione e competenze. A seguire, sono stati premiati i primi tre classificati per ciascuna delle tre categorie in gara. Per la Classe A (biennio) si sono classificati: Ermanno Borrelli dell’Istituto tecnico “A. Volta” di Pescara, Antonio Rossi Tascioni dell’Istituto “V. Moretti” di Roseto degli Abruzzi e David Meola dell’Istituto “L. Savoia” di Chieti. Menzione speciale per Davide Di Giannantonio dell’Istituto “A. Bafile” dell’Aquila. Nella Classe B (triennio non chimico) i primi tre posti sono andati a Giorgia Salvatore dell’Istituto “L. Savoia” di Chieti, Sam Aminoleslami del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Pescara e Angelo Maria Pavone del Polo Liceale “Luigi Illuminati” di Atri. Riconoscimento speciale per Leonardo Gianvincenzo dell’Istituto “A. Bafile” dell’Aquila. Per la Classe C (triennio chimico), oltre al vincitore Andrea Paoletti, sono stati premiati Stefano Sanità dell’Istituto tecnico “A. Volta” di Pescara e Luca Sciscente dell’Istituto “L. Savoia” di Chieti. Menzione speciale per Valentina Di Loreto dell’Istituto “E. Fermi” di Sulmona. I riconoscimenti “Special” sono stati assegnati ai migliori classificati per ciascuna provincia abruzzese non rientrati nei primi tre posti. I vincitori accederanno ora alla fase nazionale, in programma dal 7 al 9 maggio tra Firenze e Fiesole, con la possibilità di rappresentare l’Italia alle 58esime Olimpiadi Internazionali della Chimica, previste in Uzbekistan con la partecipazione di circa 90 Paesi. La giornata si è conclusa con una foto di gruppo e un momento conviviale, a chiusura di un evento dedicato alla valorizzazione del merito, della conoscenza e della condivisione.