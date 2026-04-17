PONTE CICLOPEDONALE SUL SALINELLO, ORFANELLI e ADRIANI: “LA PROVINCIA INTERVENGA SUBITO. ORA C’È ANCHE UN PROBLEMA DI INCOLUMITÀ PUBBLICA”

Le ulteriori immagini emerse in queste ore sullo stato del ponte ciclopedonale in legno sul Salinello confermano e aggravano quanto già denunciato da noi nei giorni scorsi a seguito dei diversi sopralluoghi tra cui quello effettuato in data 10 aprile u.s.

Le nuove fotografie documentano in modo ancora più evidente una situazione di forte deterioramento della struttura, tale da rendere non più rinviabile un intervento immediato da parte della Provincia di Teramo.

A preoccupare ulteriormente è anche un altro elemento di assoluta gravità: nonostante la chiusura del ponte disposta per ragioni di sicurezza, si registra ripetutamente la rimozione delle transenne da parte di ignoti vandali.

Un fatto gravissimo, che aumenta in maniera esponenziale il rischio per la pubblica incolumità e che impone un’azione tempestiva sul piano del ripristino dell’opera.

Non siamo più soltanto di fronte a un disagio per cittadini, turisti e operatori economici, ma a una vicenda che può trasformarsi in un serio pericolo per le persone.

È bene ribadirlo con nettezza i Comuni di Giulianova e Tortoreto hanno già fatto la propria parte, mettendo a disposizione le risorse necessarie per consentire gli interventi urgenti.

Inoltre, già nella convenzione originaria relativa alla realizzazione dell’opera, la Provincia di Teramo risulta chiamata a occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria del ponte in compartecipazione con i comuni.

Per queste ragioni, alla luce delle nuove evidenze fotografiche e del continuo ripetersi di episodi di rimozione delle transenne, si rinnova con ancora maggiore forza la richiesta alla Provincia di Teramo di intervenire immediatamente, adottando tutti gli atti necessari per la messa in sicurezza del ponte e indicando tempi certi per l’avvio e la conclusione dei lavori.

L’interrogazione urgente già protocollata dal consigliere provinciale Pietro Adriani assume oggi un valore ancora più pressante.

Su questa vicenda non sono più tollerabili ritardi, ambiguità o scaricabarile istituzionali.

Serve una risposta immediata, chiara e concreta.

“Le nuove immagini confermano un quadro estremamente preoccupante e i continui atti vandalici con la rimozione delle transenne rendono la situazione ancora più grave. A questo punto la Provincia non può più limitarsi a prendere tempo: deve intervenire subito, prima che accada qualcosa di serio. Qui è in gioco la sicurezza delle persone, oltre che il diritto del territorio ad avere infrastrutture sicure ed efficienti”, dichiarano Marialuigia Orfanelli consigliere comunale di Giulianova e Pietro Adriani consigliere provinciale.

Proseguirà senza sosta l’azione di monitoraggio e sollecitazione istituzionale, affinché su un’infrastruttura strategica per il territorio non cali il silenzio e non prevalga l’inerzia.

Quando sono in gioco sicurezza pubblica, collegamenti essenziali e sviluppo turistico, le istituzioni hanno il dovere di agire senza ulteriori ritardi.

Pietro Adriani consigliere provinciale - La Forza del Territorio

Marialuigia Orfanelli

consigliere comunale Giulianova e coordinatore comunale FDI