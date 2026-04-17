TENTATO FURTO DI SUPERALCOLICI ALL’OASI, TRE PERSONE SCOPERTE DALLA VIGILANZA

Tentato furto, oggi pomeriggio, di superalcolici al supermercato Oasi di viale Crispi a Teramo, dove un terzetto di cittadini extracomunitari ha cercato di portare via quattro bottiglie senza pagarle. Il colpo è stato però sventato grazie all’intervento dell’addetto alla vigilanza privata, che ha notato i movimenti sospetti e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gli accertamenti e la redazione del rapporto. La merce è stata interamente recuperata e restituita al punto vendita. Resta ora da chiarire la posizione dei tre soggetti coinvolti.