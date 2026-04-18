S’INAUGURA OGGI “TALCO”, IL GRUPPO SOTTOSOPRA RIAPRE IN CORSO SAN GIORGIO

Le vetrine tornano ad accendersi, ma è molto di più di una semplice attività commerciale: torna a battere infatti un pezzo di cuore del centro storico. Oggi, alle 16, in corso San Giorgio 30, nasce “Talco”, in una location che rinasce dopo mesi di silenzio, restituendo colore, movimento e aspettativa alla strada più centrale di Teramo. Non è solo una (ri)apertura. È un segnale. È la prova che credere ancora nel centro cittadino non è un atto nostalgico, ma una scelta concreta, quasi ostinata, di futuro. Dietro questa nuova luce c’è ancora una volta l’energia instancabile di Sottosopra, gruppo imprenditoriale vulcanico che ha deciso di continuare a investire lì dove tutto conta di più: nel cuore della città. “Talco” porterà una proposta di moda donna fresca, giovane, accessibile nei prezzi ma attenta alla qualità. Un equilibrio non scontato, che trova radici solide nell’esperienza di un gruppo che a Teramo rappresenta molto più di un semplice nome commerciale: Sottosopra, che è diventato negli anni un punto di riferimento, quasi un marchio identitario, capace di intercettare gusti e desideri di generazioni diverse. E chi conosce Teramo lo sa: le vetrine firmate dal gruppo Sottosopra non sono mai solo esposizioni. Sono attrazioni. Richiamano sguardi, creano flussi, generano passaggi. Sono, in altre parole, un valore aggiunto per tutto il commercio del centro. Quando si illuminano, qualcosa cambia anche intorno: aumenta il movimento, cresce la curiosità, si riaccende anche quella dinamica vitale che tiene vivo un tessuto urbano. La riapertura di oggi è quindi anche un piccolo rito collettivo. Un ritorno alla normalità, ma con una consapevolezza nuova: ogni saracinesca che si rialza è una sfida vinta contro l’immobilismo, ogni vetrina accesa è un invito a tornare a vivere la città. E corso San Giorgio, risponde presente.