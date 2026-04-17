UN MARE DI AQUILONI COLORA IL CIELO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Il cielo di Roseto degli Abruzzi si prepara a riempirsi di colori con il primo grande appuntamento del calendario eventi cittadino. Domani, domenica 19 aprile il lungomare diventerà il palcoscenico della prima edizione di “Un Mare di Aquiloni”, una manifestazione pensata per incantare grandi e piccoli a partire dalle ore 10. Promosso dall’Amministrazione Comunale insieme a Eventi Volanti, l’evento punta a valorizzare il litorale attraverso un’iniziativa semplice ma suggestiva, capace di mettere insieme diverse generazioni sotto lo stesso cielo. La manifestazione si svilupperà lungo il tratto di spiaggia compreso tra il Lido Ahmar, il Lido Scirocco e il Lido Orsa Minore, dove il pubblico potrà assistere a uno spettacolo continuo. Non solo aquiloni in volo, ma una vera esperienza immersiva: dalle forme eleganti degli aquiloni statici alle evoluzioni di quelli acrobatici, fino alle scenografiche installazioni gonfiabili che arricchiranno l’arenile. Ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Un laboratorio gratuito permetterà ai bambini di costruire il proprio aquilone utilizzando materiali semplici, per poi metterlo alla prova in riva al mare con il supporto di una scuola di volo presente sul posto. L’ingresso è libero: un’occasione aperta a tutti per vivere una domenica primaverile all’insegna del divertimento e della leggerezza.