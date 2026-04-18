LA STORIA / MADRE E FIGLIA, INSIEME NELLA VITA, INSIEME NEL FUNERALE

Un amore che non si è mai spezzato, nemmeno davanti alla morte: quello tra una madre e sua figlia, unite fino all’ultimo viaggio, vissuto insieme. Avevano scelto entrambe la cremazione e avevano espresso un desiderio preciso: restare vicine, per sempre. Così è stato. A Raiano, le loro ceneri sono arrivate insieme, custodite in un’unica urna, per ricevere l’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Le protagoniste di questa storia, raccontata dal Messaggero, sono Santarella e sua figlia Sandra, scomparse a pochi mesi di distanza ma legate da un rapporto profondo, costruito su affetto, condivisione e una vita affrontata fianco a fianco. Nonostante da anni vivessero in Piemonte, non avevano mai reciso il legame con il loro paese d’origine, che consideravano ancora casa. Santarella, 87 anni, si è spenta a luglio a Torino, sua figlia Sandra, 64 anni, aveva deciso di conservare le ceneri della madre, per rimandare un distacco definitivo. Il 7 aprile, però, Sandra è stata colpita da un malore fatale. Anche lei, come la madre, aveva scelto la cremazione. Due volontà identiche, due vite intrecciate fino alla fine. Il funerale celebrato a Raiano è stato unico, proprio come il loro legame. Al termine della cerimonia, le ceneri sono state tumulate nel cimitero locale.