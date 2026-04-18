È FIGLIA DI DUE AVVOCATI LA GIOVANE TERAMANA CHE HA VINTO IL CONCORSO PER DIVENTARE MAGISTRATO



Si arricchisce la lista dei teramani che hanno scelto la magistratura, quale impegno di vita e professione. Martina Mastrilli, giovane teramana, ha superato il concorso in magistratura, uno dei più selettivi e impegnativi dell’ordinamento italiano. Figlia di due avvocati, Martina è cresciuta in un ambiente profondamente legato alla professione forense, maturando fin da subito una forte passione per il diritto. Un percorso costruito con determinazione e impegno, che oggi trova il suo coronamento nell’ingresso in magistratura. Non si tratta del primo riconoscimento nel suo cammino: nel giugno 2024, infatti, la giovane aveva già dimostrato le proprie capacità distinguendosi nella scuola forense di Teramo, dove aveva conquistato il primo posto nel torneo di retorica forense. Un’esperienza significativa che aveva messo in luce le sue doti argomentative e la padronanza delle tecniche oratorie (le foto si riferiscono proprio a quell'occasione). Il risultato ottenuto rappresenta non solo una soddisfazione personale, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità teramana, che continua a vedere emergere giovani professionisti di talento nel panorama giuridico nazionale.