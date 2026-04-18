GRAVE INCIDENTE ALL'ALBA: QUATTRO RAGAZZI FERITI NELL'AUTO RIBALTATA



Grave incidente stradale all'alba, nel territorio di Colonnella, in contrada Riomoro, dove un’auto è finita fuori strada ribaltandosi. A bordo quattro ragazzi: due 18enni, un 19enne e un 17enne. Ad avere la peggio sono stati il più giovane e il 19enne, soccorsi in condizioni serie e trasferiti in codice rosso negli ospedali di Sant'Omero e Teramo per diversi traumi. Meno gravi, invece, i due 18enni, trasportati in codice giallo all’ospedale di Sant’Omero. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118 con le ambulanze partite da Sant’Omero e Giulianova. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

foto repertorio