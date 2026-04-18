AZZERAMENTO, CI SIAMO: D'ALBERTO HA CONVOCATO VIA WHATSAPP LA GIUNTA PER LE 10

Il Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto ha convocato per le ore 10 una riunione della Giunta comunale di Teramo, ma l’assenza di punti all’Ordine del Giorno lascia poco spazio alle interpretazioni. La seduta, formalmente priva di argomenti da discutere, appare infatti destinata a una comunicazione politica annunciatissima (da una settimana), ovvero l’azzeramento della Giunta. Un passaggio che apre ufficialmente la fase delle consultazioni per la formazione di un nuovo esecutivo, con possibili cambiamenti negli equilibri interni alla maggioranza. L’azzeramento della Giunta rappresenta la base di quello che D'Alberto auspica come rilancio per l’azione amministrativa e per risolvere tensioni e criticità emerse nel corso del mandato.