CADE DA UNA PIANTA, GRAVE UN 64ENNE CON TRAUMI ALLA COLONNA E ALLA TESTA



Un uomo di 64 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da una pianta, avvenuta nelle campagne di Cortino. L’incidente si è verificato mentre l’uomo era impegnato in alcune attività, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso l’equilibrio precipitando al suolo. L’impatto è stato particolarmente violento: il 64enne ha riportato un serio trauma cranico e alla colonna vertebrale, condizioni che hanno subito destato forte preoccupazione nei soccorritori. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure stabilizzando il ferito. Considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza verso l’ospedale di Teramo.