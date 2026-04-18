E AZZERAMENTO FU, D'ALBERTO: «ORA UNA BREVE FASE PER RIPARTIRE»

Come anticipato nei giorni scorsi, questa mattina il Sindaco Gianguido D’Alberto, dopo averlo comunicato alla Giunta,alla quale ha rivolto il ringraziamento per l’attività svolta, ha adottato il decreto con il quale riassume sulla sua persona tutte le deleghe, avviando l’iter che porterà alla verifica programmatica e alla rivisitazione dell’assetto politico-amministrativo.

Una decisione funzionale a valutare ogni possibile ulteriore miglioramento, a mettere a punto il programma di fine consiliatura e a potenziare l’efficienza e l’efficacia della macchina amministrativa, “in una breve fase in cui dovremo misurarci con la responsabilità che tutti abbiamo rispetto al tempo che sta vivendo la nostra città, che grazie al lavoro di questi anni sta attraversando una fase di profonda rinascita - sottolinea il primo cittadino - e alle sfide che la attendono”.

In questa settimana, durante la quale l’attività politico-amministrativa è proseguita come sempre a pieno regime, sono stati portati a compimento atti importanti e definiti tutta una serie di procedimenti volti a portare a conclusione opere e progetti fondamentali per lo sviluppo della città. Un’attività che “nei prossimi due anni dovrà proseguire con rinnovato slancio, avendo sempre e solo come faro, come è stato fino ad oggi, l’interesse pubblico e il bene della nostra comunità”.