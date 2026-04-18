VIDEO / D'ALBERTO: «AZZERO SU PRESSIONE DEI PARTITI, MA VORREI RICONFERMARE TUTTI...» MA TRA GLI ASSESSORI C'È CHI DUBITA... E SPUNTA CORE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO



Dalle 11,25 di oggi, sabato 18 aprile, il Comune di Teramo non ha una Giunta. Il Sindaco D’Alberto che, come rivelato da certastampa, aveva convocato gli assessori con un messaggio su whatsapp, ha ufficializzato l’annunciato azzeramento. All’ultima riunione, gli assessori sono arrivati alla spicciolata, ma nell’arco di una decina di minuti, tutti confermando di non sapere il motivo della convocazione, anche se ovviamente se l’aspettavano, ma qualcuno addirittura spiegando di aver letto sul nostro sito dell’avvenuta convocazione, prima ancora di leggere la convocazione su whatsapp.

L’ultima ad arrivare, è stata Miriam Tullii, preceduta dall’ex collega (di giunta e di lista) Alessandra Ferri. Quando escono tutti, tranne Ciapanna che era collegato da remoto, l’atmosfera è di sollevato disincanto da ultimo giorno di scuola, ma non da ultimo anno delle superiori, quando si che è finito un ciclo, ma da un terzo anno del quinquennio, quando ti lasci sapendo di ritrovare tutti di lì a poco. E infatti, in molti si sono poi ritrovati al Des Artistes per un aperitivo in scioltezza.

D'Alberto, infatti, agli assessori, in un'oretta di incontro, avrebbe detto di essere felice del loro operato e di aver dovuto procedere all'azzeramento solo per le pressioni dei partiti, ma che sarebbe intenzionato a a riconfermnare tutta la squadra. Notizia che ha sollevato l'animo di tutti, anche se tutti sanno che, in realtà, la riconferma in blocco sarà impossibile. Lui, il Sindaco, non commenta, esce con la fascia in mano: «Vado a fare un matrimonio dice sorridendo… io non mi sono mica dimesso». Sorride.

ECCO IL DECRETO UFFICIALE DI REVOCA DELLA GIUNTA

Adesso, si apre la fase più difficile, quella di formare la nuova Giunta, D’Alberto assicura: «Sarà un’attesa breve», ma intanto voci e richieste, attese e pretese, ambizioni e speranze si rincorrono. Tra gli ultimi rumors, quello che darebbe Andrea Core in corsa per la poltrona di presidente del Consiglio (una scelta che potrebbe "triangolare" con le future scelte politiche del Sindaco e che spiegherebbe anche i recenti incontri romani del Sindaco con Michele Fina).

Siamo solo all'inizio.

Elisabetta Di Carlo



